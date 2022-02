Ce matin en commission Affaire Intérieures du parlement bruxellois, le ministre-président Rudi Vervoort (PS) a indiqué que les contrôles de véhicules Uber en infraction sur le territoire bruxellois sont régulièrement effectués. "Le travail est fait avec certaines zones de police, des procès-verbaux ont été dressés et des saisies de véhicules ont été exécutées", a-t-il assuré.

Plus précisément, sept véhicules Uber ont été saisis. Il s'agit des chauffeurs Uber roulant sous une licence flamande ou wallonne et prenant des courses sur le territoire bruxellois. Courses délivrées par la plateforme Uber. "Sans doute que des recours seront introduits par rapport à ces PV et saisies. Nous verrons ce que cela donnera", a poursuivi le socialiste, qui assure "travailler d'arrache pied" pour que l'ordonnance passe le plus rapidement possible en 2e lecture au gouvernement bruxellois.

Accusé par les libéraux de bloquer les demandes d'autorisation des chauffeurs Uber, Rudi Vervoort a précisé que 51 autorisations supplémentaires ont été introduites pour des demandes faites avant le 15 janvier 2021, date de l’arrêt de la cour d’appel. Tandis que l'administration examine 143 dossiers introduits après cette fameuse date du 15 janvier.