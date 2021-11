Ce lundi, la commune de Ganshoren a lancé l'installation de sept nouvelles "rues cyclables" sur son territoire. L’entrepreneur a effectué les premiers marquages le matin, avec une inscription "rue cyclable"… uniquement en français. Commettant ainsi (involontairement) une entrave au bilinguisme de la Région bruxelloise. Une situation d’autant plus pittoresque que l’entrepreneur en question est lui-même néerlandophone.

© D.R.

Notre rédaction a soulevé le point ce lundi auprès des autorités ganshorenoises. Ce mardi, l’échevine de la Mobilité nous indique que "la situation a été rectifiée". La mention "rue cyclable" inscrite initialement a en effet été gommée grâce à une couche de peinture bleue. Laissant toutefois apparaître les stigmates de la correction.

© Ro.Ma.

"Il s'agissait d'une erreur. Comme cela se fait ailleurs, nous avons uniquement laissé le pictogramme. Ce qui cela dit est assez efficace. Nous sommes bien sûr attentifs au respect du bilinguisme", assure Magali Cornelissen (MR). "La situation est encore plus cocasse à Ganshoren. Car des Bruxellois demandent parfois si la commune fait partie de Bruxelles, ou est alors située dans le Vlaamse Rand. Mais tout est rentré dans l’ordre."

Notons qu’une situation identique est survenue à Etterbeek en juillet dernier. L’échevin de la Mobilité de l’époque, le Hollandais désormais retraité politiquement Rik Jellema (Groen), avait alors également demandé des rectifications à l’entrepreneur.

À Ganshoren, les sept voiries concernées par les nouvelles rues cyclables sont la rue Albert De Bast, la rue Alfred Doulceron, la rue de l’Ancien Presbytère, la rue des Clématites, la rue de l’Église Saint-Martin, la drève du Château (entre Exposition Universelle et Rivieren) et la rue Nestor Martin (entre Technologie et chemin de fer). Pour rappel, ces rues sont limitées à 30 km/h et les automobilistes n’ont plus le droit de dépasser les cyclistes, qui ont désormais la priorité.