Le vélo cargo a le vent en poupe à Bruxelles ! De plus en plus de commerces bruxellois ont recours à ce type de moyen de transport afin d'effectuer les livraisons. Dernier acteur en date à avoir franchi le pas : le service Collect & Go de Colruyt propose depuis ce lundi un système de livraison par vélo-cargo.

Concrètement, les clients qui passent commande sur le site Internet citycollect.be peuvent aller chercher leurs courses au bout de 3 heures dans un "vélo cargo éphémère" à proximité du bâtiment Flagey à Ixelles.

Pendant 9 semaines, ce vélo pop-up se tiendra sur la place de 15h30 à 19h45. Il sera approvisionné par un autre vélo cargo faisant la navette entre Flagey et le magasin Colruyt d’Etterbeek, lieu d’enlèvement des courses.

"Les citadins représentent un public cible particulier, avec des besoins spécifiques", remarque Tom Deprater, responsable de Collect&Go. "Ainsi, ils font de petites courses plusieurs fois par semaine, souvent lorsqu’ils sont en déplacement, ils sont plus conscients de la durabilité, du gaspillage alimentaire et des emballages et, aujourd’hui, ils perdent pas mal de temps dans les petits supermarchés urbains."

Et c’est précisément à ce problème que Collect&Go City entend proposer une solution. "Nous voulons savoir si ce nouveau concept plaît et s’il répond efficacement aux besoins des clients citadins. Dès lors, nous avons décidé de le tester pendant 9 semaines. Ainsi, nous voulons rassembler les retours d’un maximum de clients", précise Tom Deprater.

De même, le lieu du test a été choisi en connaissance de cause : "Flagey nous offre un site avec une forte densité et une bonne diversité sociodémographique. C’est aussi un carrefour de mobilité : habitants et navetteurs s’y déplacent essentiellement à pied, à vélo ou avec les transports publics. Par ailleurs, le magasin Colruyt d’Etterbeek situé à un kilomètre constitue un autre atout majeur."