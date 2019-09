C’est une affiche de folie qui attend ceux qui auront le privilège d’être sur la Grand-Place de Bruxelles ce soir pour le concert d’Angèle et de ses invités. Alain Souchon, MC Solaar, Jeanne Added, Caballero&JeanJass, Tamino, Roméo Elvis et Aloïse Sauvage, c’est du lourd. Il y a donc fort à parier que même si la météo est capricieuse, il n’y aura pas de la place pour tout le monde.

En effet, en raison de l’installation de la scène, la Grand-Place ne pourra pas contenir beaucoup plus de 6 000 personnes, soit 2 000 de moins que lors de l’hommage rendu aux Diables rouges de retour de Russie. Étant donné l’affiche et la popularité d’Angèle, la police fermera très certainement l’accès au lieu assez rapidement. Un écran géant sera d’ailleurs installé place De Brouckère. Il retransmettra l’événement qui sera aussi à voir sur La Une à partir de 20 h 50.

Comme c’est désormais l’habitude, la police insiste pour que le public se présente sans sac encombrant (sac à dos, etc.) et recommande de suivre les informations concernant l’accès à la Grand-Place et les mesures de sécurité via son compte Twitter (https://twitter.com/zpz_polbru).

Quant aux organisateurs, ils rappellent que tous les contenants en verre seront strictement interdits dans l’enceinte de la place. Ils recommandent aussi au public de s’y rendre avec les transports en commun ou à vélo. Des parkings pour les deux-roues seront accessibles aux stations de métro De Brouckère et Bourse.