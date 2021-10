Les automobilistes qui ont consommé du protoxyde d’azote avant de rouler risquent des amendes salées. Le phénomène frappe plus fortement la Région bruxelloise.

Consommé pour ses effets hilarants, le protoxyde d’azote (contenu notamment dans les petites cartouches métalliques pour siphon) pose des problèmes en termes de santé publique, mais également de sécurité routière.

Le député régional Geoffroy Coomans de Brachène (MR) a interpellé en commission mobilité la ministre bruxelloise Elke Van den Brandt (Groen) sur la problématique de l’inhalation du gaz hilarant par des conducteurs. "Selon la dernière étude de l’Institut Vias, il s'avère qu'un jeune conducteur sur sept consomme régulièrement du gaz hilarant avant de prendre le volant. La situation serait malheureusement bien plus dramatique à Bruxelles, avec une consommation trois fois plus importante qu'en Flandre et en Wallonie, de l'ordre de 31 % chez les jeunes conducteurs de sexe masculin", s’inquiète le parlementaire libéral.

Contrairement à la drogue et l’alcool, le protoxyde d’azote "n’est pas détectable", ce qui complique la prévention et la répression. "Le gaz hilarant ne peut pas être détecté par le biais d’un test et en posséder n’est pas interdit en soi. Cela ne veut pas dire que la police ne peut pas intervenir", a assuré la ministre écologiste.

La police peut en effet constater un état "proche de l’état d’ivresse" grâce à des signes extérieurs ("une démarche incertaine, des yeux injectés de sang, une langue qui fourche et/ou une bouche pâteuse"). Ce qui peut mener à une amende de 200 à 2.000€, ainsi que la déchéance du droit de conduire pour une durée d'au moins un mois, voire à titre définitif.

"Enfin, les policiers peuvent se baser sur tout élément qui appuierait la constatation de ces états physiques, comme la présence de cartouches ou de ballons de gaz hilarant dans le véhicule", explique la mandataire.

Dès l’année prochaine, des actions devraient être menées par les autorités régionales. "Nous collaborons avec la police sur bien des sujets et actions (dans les écoles, les actions vitesse, etc.) mais nous n’avons pas encore collaboré sur la lutte contre la conduite sous protoxyde d’azote. Nous envisagerons de le faire durant l’année 2022, en fonction des avancées en termes de possibilité de constatation de cette infraction", indique Elke Van den Brandt .

Un spot de sensibilisation a d’ailleurs été réalisé par les instances régionales bruxelloises.