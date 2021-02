A quelle distance des signaux routiers et des feux de signalisation puis-je garer ma voiture ? En cas d’embouteillage, ai-je le droit d’immobiliser mon véhicule sur un passage pour piétons ?

Voici le type de questions auxquelles Bruxelles Mobilité vous propose de répondre grâce à un quizz publié en ligne qui vise à tester vos connaissances du code de la route. Le lancement de ce quizz coïncide avec la campagne de sensibilisation de Bruxelles Mobilité baptisé "le trafic peut parfois vous surprendre" qui se tient durant tout le mois de février.

© DR

Véhicules en double file ou garés trop près du passage pour piétons, camions, bus, trams, panneaux publicitaires, arbres, zones de travaux, etc. En matière de sécurité routière, les "masques de visibilité" sont tous ces obstacles qui peuvent empêcher de voir un danger sur la route : un piéton ou un cycliste qui traverse, une voiture qui dépasse, un enfant qui court après son ballon, etc. Ces masques de visibilité peuvent occasionner des accidents graves et l'objectif de la Région est de sensibiliser les usagers à ce genre de situation.

Par ailleurs, Bruxelles Mobilité travaille sur la sécurité des infrastructures en termes de "visibilité" en prévoyant par exemple des oreilles de trottoir lors de chaque projet de rénovation, afin d'éviter le stationnement à proximité des passages piétons.