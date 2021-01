La Ville de Bruxelles vient de décrocher un nouveau contrat de quartier durable pour le quartier Nord : le contrat de quartier "Héliport-Anvers". L'information a été communiquée sur le site internet www.fairebruxelles.be.



Le périmètre de ce nouveau Contrat Quartier Durable se déploie autour du site des tours de logements sociaux chaussée d’Anvers. Il est délimité au Sud parle le boulevard Bolivar, à l’Est par la frontière avec la commune de Schaerbeek et le parc de la Senne, au nord par la rue Eclusier Cogge et à l’Ouest par l’Allée Verte.

Tout au long de l’année 2021, la Ville de Bruxelles va établir un diagnostic du quartier, définir des priorités et élaborer un programme d’actions. Celui-ci sera mis en œuvre à partir de 2022 sur une période de 4 ans .

Pour mener à bien ce projet, la Ville souhaite associer habitants et acteurs du quartier tout au long du processus grâce à la mise sur pied d’un panel citoyen chargé de suivre l’élaboration et la mise en œuvre du contrat de quartier durable Héliport Anvers. Au moins 12 citoyens, six acteurs associatifs et scolaires et deux acteurs économiques seront désignés pour participer activement à l’élaboration du programme du nouveau contrat de quartier Héliport Anvers.

Les personnes désireuses de participer peuvent s'inscrire avant le 29 janvier via l'enquête en ligne.