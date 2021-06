Dans le cadre du plan Good Move, les communes de Saint-Gilles et Forest (et Ixelles et Bruxelles-Ville) ont été sélectionnées par la Région bruxelloise pour mettre en place une "maille apaisée".

L’objectif est de créer des rues et des places où il fait bon vivre, où tout le monde, y compris les enfants et les personnes moins mobiles, peut se déplacer de manière autonome dans un environnement calme et sain, peut marcher et faire du vélo sans danger, où les transports en commun sont facilement accessibles, où l’on peut rentrer et sortir en voiture sans que ce mode de déplacement ne soit dominant.

La maille "ParviS" couvre la quasi-totalité de la commune de Saint-Gilles et une partie de la commune de Forest (et quelques rues d'Ixelles et de Bruxelles-Ville).

Les communes de Forest et Saint-Gilles souhaitent travailler à ce projet en collaboration avec les habitants et les visiteurs, les commerçants et les employés, les parents et les étudiants, les jeunes et les personnes âgées.

Après une enquête en ligne à laquelle près de 800 personnes ont répondu, une analyse approfondie du trafic et une cartographie des différents plans et projets prévus pour la maille "ParviS", les citoyens sont maintenant invités à donner leur avis sur les différentes options envisagées lors d’un des 4 ateliers organisés en ligne ou en présentiel.

Le premier atelier se tiendra ce jeudi à 19h30 à Forest (école La Preuve par 9 - Rue du Montenegro 159). Ensuite, ce sera le lundi 21 juin à 19h30 (en ligne), le mardi 29 juin à 14h (en ligne) et le mardi 29 juin à 19h30 à la Maison du Peuple sur le Parvis de Saint-Gilles.

L’impact des différents plans de circulation (forces et faiblesses) et l’amélioration des espaces publics seront envisagés. Sur base de ces résultats, un scénario définitif sera élaboré. Les séances en ligne seront enregistrées et publiées sur le site de la commune.

Les personnes qui ne pourront assister aux séances pourront communiquer leurs remarques jusqu'au 11 juillet.