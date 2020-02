Il n'y aura plus que quatre vols hebdomadaires entre l'aéroport de Bruxelles et la Chine à partir du mois de mars. Les compagnies aériennes chinoises Hainan Airlines et Cathay Pacific diminuent leur offre vers Pékin et Hong Kong, a confirmé un porte-parole de Brussels Airport. L'épidémie du nouveau coronavirus a réduit la demande.

A partir de mars, il n'y aura plus que deux vols par semaine à destination et en provenance de la capitale chinoise, selon Ihsane Chioua Lekhli, porte-parole de Brussels Airport. La compagnie aérienne chinoise Hainan Airlines avait déjà interrompu sa ligne avec la ville de Shenzhen au moins jusqu'à la fin du mois prochain. Elle avait aussi restreint ses vols vers Pékin à trois par semaine.

Cathay Pacific limitera également ses vols vers Hong Kong à deux par semaine dès début mars, au lieu de quatre en temps normal.

L'aéroport de Bruxelles ne prend pour l'instant pas de mesure supplémentaire pour contrôler les passagers. Il suit l'avis du Service public fédéral Santé, qui souligne que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) n'a jusqu'à présent pas recommandé de précaution supplémentaire pour les aéroports. Dans le même temps, le coronavirus semble percer en Europe, en particulier en Italie.