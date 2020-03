Les dégustations sont toutefois interdites...

Les marchés qui se tiennent aux Abattoirs d'Anderlecht, ainsi que le Foodmet, seront bien ouverts ce week-end, mais uniquement pour la vente de produits alimentaires.

"La commune d'Anderlecht vient de nous informer de cette décision prise par le Centre de Crise. Si vous souhaitez faire des achats, vous pouvez vous rendre à l'Abattoir les jeudi, vendredi, samedi et dimanche entre 7 heures et 14 heures. Textile, brocante et autres marchandises non-alimentaires ne seront donc pas disponibles ce week-end, sauf jeudi et vendredi prochain. Les commerces horeca qui offrent des plats à emporter seront ouverts. Mais la consommation sur place sera interdite. Les foodtrucks ne seront pas autorisés. Les couloirs du marché seront agrandis. Il est demandé aux visiteurs de faire ses achats de façon rapide et efficace", expliquent les Abattoirs dans un communiqué.

"Nous interdisons la dégustation pour éviter le plus possible les contacts inutiles et nous demandons à tous les commerçants d'accorder une attention particulière à l'hygiène personnelle (apportez toujours du gel désinfectant à votre stand ou à votre magasin, même pour ceux qui ne vendent pas de produits alimentaires). Les visiteurs sont également tenus de respecter quelques règles générales. Voir ci-dessous, mais surtout, gardez toujours une distance suffisante lorsque vous vous asseyez ou faites des achats. Et au cas où ce ne serait pas encore clair: ceux qui se sentent malades, il faut vraiment qu’ils restent chez eux !"