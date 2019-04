Cowboy, c’est le vélo électrique et connecté développé par une start-up bruxelloise. Lancé sur le marché il y a tout juste un an, le vélo Cowboy ne cache pas ses ambitions : "moderniser le vélo électrique en le rendant plus beau, plus léger et plus fluide, le tout à un prix abordable". Pour un peu moins de 2 000 €, la start-up vous propose un vélo noir mat de 16 kg pouvant rouler jusqu’à 25 km/h.

"Notre client type est un citadin qui utilise son vélo huit fois par semaine, principalement pour les trajets domicile-travail", explique Adrien Roose, CEO de Cowboy. Pendant l’année écoulée, l’entreprise a vendu plus de mille vélos et réalisé deux millions d’euros de chiffre d’affaires. Forte de ce succès, elle présente aujourd’hui un nouveau modèle, plus affûté. "La principale amélioration est l’autonomie : auparavant, le vélo avait jusqu’à 50 km d’autonomie. Il en a désormais 70. Il se veut aussi plus confortable et plus fluide."

Grâce à ces mises à jour, Cowboy espère vendre 10 000 vélos cette année, faisant ainsi grimper son chiffre d’affaires à 15 millions d’euros. Pour cela, l’entreprise se lance désormais à la conquête de la France, des Pays-Bas et de l’Allemagne. "Nous venons d’atteindre une étape importante pour nous : un million de kilomètres ont été parcourus avec un vélo Cowboy. C’est un signal fort qui arrive juste au moment où nous démarrons notre expansion en Europe. En tant que plateforme principalement digitale, ouvrir un nouveau marché ne nous demande pas beaucoup d’investissement" , poursuit Adrien Roose.

L’un des investissements important concerne les test rider : des essais "à domicile" que la marque propose désormais dans quelques grandes villes européennes, comme Paris, Berlin ou Amsterdam en plus des douze villes déjà concernées en Belgique.

"La moitié de nos clients désire tester le vélo avant de l’acheter et un testeur sur cinq achète le vélo", se réjouit Adrien Roose. Pour présenter son nouveau modèle comme il se doit au Bruxellois, Cowboy ouvre aussi Saloon, un showroom accessible dès aujourd’hui. D’une superficie de 700 m², le lieu intègre une piste de test indoor permettant aux visiteurs d’essayer le vélo dans les meilleures conditions.