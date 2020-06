Les premiers clients seront livrés fin juillet.

La start-up bruxelloise Cowboy dévoile aujourd'hui sa troisième génération de vélo électrique. "Le Cowboy 3 est conçu pour que les citadins de toute l’Europe puissent se déplacer rapidement et librement vers la ville du futur."

Le modèle offre plusieurs nouvelles fonctionnalités importantes, dont une transmission automatique à un seul rapport, sans chaîne huileuse et ne nécessitant aucun entretien avant 30 000 km. Le vélo dispose en outre d'une batterie amovible intégrée au cadre, de garde-boues personnalisés et de pneus anti-crevaison. Il peut être commandé dès maintenant sur le site de la marque au prix de vente conseillé de 2 290 €. Les premiers clients seront livrés fin juillet.

Cowboy annonce également une mise à jour majeure de son application, qui proposera désormais les fonctionnalités les plus attendues par sa communauté : déverrouillage du vélo automatique, alerte vol, détection d’accident et cartographie de la qualité de l’air seront à présent disponibles pour les nouveaux clients et utilisateurs existants. À ces fonctionnalités propres à la marque, s’ajoute une toute nouvelle offre de service : le service mobile Cowboy. Il sera déployé dans les villes au cours de l’été et permettra à chaque cycliste de réserver une réparation en ligne, effectuée gratuitement sur place par un expert local.

"Le succès de notre modèle précédent a été retentissant dans toute l’Europe. Nous avons adoré créer un vélo électrique qui parle réellement aux citadins modernes désireux de transformer leur expérience en matière de mobilité urbaine. Aujourd’hui, nous sommes ravis d’offrir un mélange de commodité, de technologie et de confort", conclut Adrien Roose, CEO de Cowboy.