La victime est un Roumain âgé de 21 ans. Le chauffard était en fuite mais s'est finalement rendu à la police.

Ce dimanche 14 juillet 2019, aux environs de 4h45, un homme circulant sur le Boulevard du Jardin Botanique a été fauché mortellement par une voiture venant du centre-ville. Une enquête a été ouverte suite à l’accident afin d’identifier la victime et également le conducteur du véhicule. Le parquet de Bruxelles est descendu sur les lieux et a requis l’intervention du médecin légiste, du laboratoire de la police fédérale et un expert automobile.

Ce lundi 15 juillet, le parquet de Bruxelles a d'abord confirmé l’identité de la victime, s’agissant d’un homme de 21 ans, B.I.P., de nationalité roumaine, sa famille ayant été informée de la mauvaise nouvelle par les services de police.

Le suspect identifié et arrêté

Une enquête relative aux caméras de vidéo-surveillance a permis d'ensuite retrouver le véhicule suspect, en fin d’après-midi, avenue de l’héliport à Bruxelles, la plaque d’immatriculation ainsi que les dégâts observés sur le véhicule correspond à la voiture suspecte.

Un suspect, A.M. (né en 1995), était activement recherché par les services de police et s'est finalement rendu. Il a été privé de sa liberté par le procureur du Roi et est en ce moment auditionné par les services de police. L’intéressé est déjà connu par les services de police et de justice mais n’est pas en état de récidive.

A.M. est suspecté d'homicide involontaire, de délit de fuite ayant causé la mort et de mise en danger de piétons. Le juge d’instruction dispose de 48 heures pour auditionner le suspect et décider de le placer ou non sous mandat d’arrêt.