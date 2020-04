Avec la suspension des formations à la conduite, de nombreux volontaires ont proposé leur aide pour assurer le nettoyage. Reportage.

En pleine période de confinement, la Stib continue de desservir l’ensemble du réseau. Mais afin d’éviter toute propagation du covid-19, l’entreprise publique a intensifié son nettoyage. Concrètement, le nettoyage se déroule en deux étapes. La première se tient immédiatement au terminus et la seconde, plus intensive, se déroule dans les cinq dépôts.

"Nous avons expressément mis des équipes de nettoyage à chaque terminus du réseau. Ainsi, quand le véhicule arrive, les équipes se mettent directement au travail", explique Cindy Arents, porte-parole de la Stib.

Afin d’intensifier le nettoyage aux terminus, de nombreux agents en formation de conduite ont, sur base bénévole, proposé leurs services. "Les formations à la conduite sont suspendues le temps du confinement. C’est ainsi que du côté du dépôt de Haren, une quarantaine de personnes se sont proposées pour aider au nettoyage", explique Reduan El Abdi, chef du dépôt de Haren. Au total, plus de 100 personnes en formation se sont portées volontaires.

Parmi ceux-ci, on retrouve Rafee. "Au lieu de me tourner les pouces, j'ai proposé mon aide pour assurer le nettoyage des véhicules aux terminus. On se concentre principalement sur les zones essentielles, comme le nettoyage des mains courantes, des boutons, des cabines des conducteurs, etc.", explique-t-il.

© Bauweraerts



© Bauweraerts



Du côté des conducteurs, le réseau a été réorganisé de telle sorte qu’il n’y a plus de remplacement en cours de ligne mais uniquement aux dépôts. "Cela évite que plusieurs conducteurs se succèdent dans la cabine durant la journée", poursuit Cindy Arents. "Cette mesure se rajoute aux règles déjà communiquées, comme le fait de monter à l’arrière du véhicule, de respecter le nombre de voyageurs maximal par engin et de respecter les mesures de distanciation sociale. Chaque conducteur a également reçu un kit de base pour assurer le nettoyage de sa cabine de manière fréquente"

Lorsque le bus rentre au dépôt, un nettoyage encore plus intensif a lieu. Et afin d’améliorer l’efficacité du nettoyage, la Stib a fait appel à la société externe Alpheios. Quelque 65 agents de nettoyage ont été appelés en renfort et travaillent de concert avec les 45 agents de nettoyage de la Stib. Ainsi, plus de 100 agents sont chargés du nettoyage des 800 bus. Des équipes externes nettoient également les trams et métros de la Stib.

"Concernant le nettoyage des bus, les agents travaillent en deux équipes. La première travaille durant la tranche 11h - 19h et est focalisée sur l’assainissement pur des véhicules, et l’autre équipe prend le relais de 19h à 3h du matin pour finir l’assainissement et procéder au nettoyage classique du sol, vitres, cabine, etc.", conclut François Vlieghe, responsable du service engineering-bus à la Stib.