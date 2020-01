Dès aujourd’hui, le gouvernement bruxellois entame une vaste concertation avec les communes, les zones de police et la Stib.

Au 1er janvier de l’année prochaine, 90 % des voiries de la région bruxelloise seront limitées à 30 km/h. Pour y parvenir, le gouvernement bruxellois entame, dès aujourd’hui, une concertation avec les dix-neuf communes bruxelloises, les zones de police et les sociétés de transport public. Point de départ de cette "négociation" : une carte élaborée par l’administration régionale en charge de la mobilité à Bruxelles (Bruxelles-Mobilité). Cette carte (voir infographie) adopte le principe du 30 km/h par défaut et pose le 50 km/h - et plus encore le 70 km/h - comme exception. Si le projet du gouvernement aboutit tel quel, Bruxelles fera alors mieux que des villes comme Bordeaux ou Paris.