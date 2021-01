L'annonce de l' intégration tarifaire dans un rayon de 11,5 kilomètres au départ de la Grand-Place et la mise en place des nouvelles formules tarifaires Brupass et Brupass XL suscitent de nombreuses questions relatives aux tarifs dits 'Stib only'. En effet, un ticket unique Brupass (qui permet donc d'utiliser le réseau des quatre sociétés de transports publics - SNCB, Tec, De Lijn et Stib sur le territoire bruxellois) coûte 2,40 euros. Soit 30 centimes d'euros de plus qu'un ticket Stib only acheté à un automate via une carte Mobib. Pour pallier cette hausse de prix voulue par la SNCB, la Stib garde un ticket un trajet à 2,10 euros. Mais ce ticket ne sera pas accessible partout. Avec l'arrivée de Brupass et Brupass XL, il existe désormais quatre tarifs différents pour le ticket unique. Explications.