Retour sur le combat politique autour de la piste cyclable de l'avenue de Tervueren. Qui a gagné entre Vincent De Wolf et Elke Van den Brandt?

Depuis ce lundi matin, l’avenue de Tervueren s’est transformée en un véritable ring de boxe, où s’affrontent la commune d’Etterbeek et la Région, les libéraux et les écologistes, l’opposition et la majorité, Vincent De Wolf et Elke Van den Brandt.

En réalisant ses deux pistes cyclables monodirectionnelles sur l’avenue de Tervueren, le député-bourgmestre etterbeekois Vincent De Wolf (MR) a réalisé un grand coup politique : imposer l’aménagement de son choix, tacle l'inaction de la majorité régionale en matière de mobilité douce, conforter sa position forte de bourgmestre et gagner une étiquette "provélo", chasse habituellement gardée des écologistes.