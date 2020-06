Les travaux préparatoires à la construction d'un pont pour cyclistes au-dessus du Ring bruxellois, sur le tracé de l'autoroute cyclable Louvain-Bruxelles, ont débuté mardi. Long de 800 mètres, le pont devrait être terminé d'ici fin 2021 et réduira de trois kilomètres la distance à parcourir à vélo entre Louvain et Bruxelles, tout en rendant le trajet plus sûr et confortable.

La Werkvennootschap, la société chargée de la coordination du projet par le gouvernement flamand, prévoit également des embranchements permettant aux cyclistes de rejoindre Brussels Airport et la zone d'activités Keiberg, à Zaventem.

Le coût total des travaux s'élève à 32,4 millions d'euros, dont 8 millions d'euros seront assurés par la province du Brabant flamand. Les communes de Zaventem et de Diegem prendront en charge les coûts de certains petites interventions spécifiques.

"Ce chantier va causer quelques perturbations locales à différents moments. En ce qui concerne le Ring de Bruxelles, un rétrécissement de la route et une limitation de vitesse à 70 km/h sont prévus de début août à mi-septembre 2020. Au printemps 2021, le Ring sera complètement fermé pendant plusieurs nuits de week-ends, et ce durant plusieurs heures", déclare le porte-parole de la Werkvennootschap.

Le député du Brabant flamand Tom Dehaene (CD&V) a plaidé pendant de nombreuses années pour la réalisation rapide du pont pour cyclistes. "Ce pont est un chaînon manquant très important de la piste cyclable Louvain-Bruxelles et offrira une bonne alternative durable pour atteindre Bruxelles", a-t-il déclaré. Le député espère que la passerelle sera opérationnelle avant le début des travaux d'optimisation du Ring bruxellois et souligne l'effort financier important (8 millions d'euros) réalisé par la province afin de mener à bien le chantier. "C'est l'un des projets les plus difficiles que la province souhaite réaliser au cours de cette législature. Il s'agit d'une somme importante, mais les études montrent que chaque euro investi dans les infrastructures cyclables finira par générer de l'argent pour la société", déclare M. Dehaene.