Elle n’est pas encore inaugurée, mais déjà décorée. La passerelle de mobilité douce située en face du Mima vient d’être peinte par le duo d’artistes liégeois "Mon Colonel & Spit". "Ils ont un style désinvolte et humoristique. C’est un "hymne à la migration". L’œuvre représente une anguille, un poisson qui parcourt des milliers de kilomètres et migre. Cette œuvre sensibilise également sur la problématique des déchets dans le canal", explique Marianne Hiernaux, porte-parole de Beliris.

Sur les parois, on peut lire : "Il n’y a pas que l’anguille qui retourne à la mer" (avec également une traduction en néerlandais : "Niet alleen de paling keert terug naar de zee. Het kanaal is leven… respecteer het").

© DEMOULIN BERNARD

La seconde passerelle prochainement inaugurée, en face de la station de métro Comte de Flandre, sera quant à elle décorée plus tard, d’ici quelques semaines, dans le cadre d’une commande du centre d'art Kanal–Centre Pompidou. Il s’agira d’une œuvre d’un collectif bruxellois avec des enseignes lumineuses symbolisant des mots tirés du français, du néerlandais, de l’anglais et de l’arabe.

Inauguration festive ce 4 septembre

Les deux passerelles seront inaugurées de façon festive ce samedi 4 septembre et pourront dès lors être utilisées quotidiennement. Les habitants sont invités ce samedi de 14h à 18h, sans réservation, pour l'inauguration. Plusieurs activités sont programmées, avec notamment des groupes de musique et la présence d’un géant de la Compagnie de la Sonnette.

Et la question que tout le monde se pose : quels noms seront donnés à ces ponts ? « On a proposé 6 noms dans l’idée de féminiser l’espace public, comme nous l’avons fait avec le pont Suzan Daniel. 5.000 personnes ont voté. Deux noms ont été retenus, et seront dévoilés ce 4 septembre », explique la porte-parole. Encore un peu de patience…