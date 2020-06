Dès le mois de septembre, Bruxelles Mobilité accompagnera les communes qui souhaitent apaiser la mobilité dans leurs quartiers, avec un travail en deux phases: l’étude de mobilité multimodale préalable puis la réalisation des interventions sur le terrain.

La phase d’étude, commencera après les vacances d’été pour les quartiers de Dielegem (Jette/ Ganshoren/Bruxelles-Ville), Cureghem (Anderlecht/Molenbeek), Collignon-Josaphat (Schaerbeek), Saint-Gilles (Saint-Gilles / Forest / Ixelles / Bruxelles-Ville) et Flagey-Etangs (Ixelles / Bruxelles-Ville).

Bruxelles-Ville suit, parallèlement, la même démarche pour le Pentagone bruxellois. En 2021, la phase d'étude démarrera également pour les quartiers du Centre historique de Molenbeek, le Chant d'Oiseau (Woluwe-Saint-Pierre/Auderghem), Bruxelles-Neerstalle (Forêt / Uccle), Léopold-Pannenhuis (Bruxelles-Ville / Jette) et Roodebeek (Woluwe-Saint-Lambert).

"Avec 50 quartiers apaisés, nous ferons de Bruxelles une ville vraiment plus humaine d'ici 2030. C'est un processus essentiel du plan de mobilité régional pour rendre la ville plus fluide, plus sûre et plus conviviale", explique la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt.

Avec ces quartiers apaisés, Bruxelles Mobilité et les communes se coordonnent pour offrir des espaces public qualitatifs, permettre aux habitants de se réapproprier la ville et réduire les nuisances dans les quartiers.

Le travail débutera donc après l’été pour les cinq premières mailles. La mobilité y sera évaluée est étudiée de manière approfondie, en concertation avec les riverains. Après cela, un plan de circulation sera élaboré pour chaque maille, pour limiter le trafic de transit et canaliser le trafic automobile sur les axes structurants.

Cette phase d’étude prendra environ un an. Ensuite démarreront les travaux d'infrastructure, pour réduire la vitesse et rendre le quartier plus convivial. Ces plans de circulation et les aménagements qui les accompagnent se feront évidemment en cohérence avec la mise en place de la Ville 30 dès janvier 2021 dans toute la région.