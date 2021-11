Le viaduc Herrmann-Debroux va tomber. Ce n’est qu’une question de temps. Mais cette date, les riverains du collectif PAD’Accord ne l’envisagent pas avant 2030 "et la finalisation du RER". Ils veulent aussi "des solutions de mobilité en amont". Soit avant le carrefour Léonard.

Dans l’air du petit potager flotte le parfum des feuilles tombées. Bart et Martine en protègent la terre auderghemoise des gelées. De la vallée du Watermaelbeek, qui coule sous le béton du centre commercial en contrebas, parviennent les crissements d’un chantier de démolition. Les pelles mécaniques dévorent des bureaux dont les vitres ouvraient sur le viaduc Herrmann-Debroux.

Les poules du lopin partagé sont les seules à l’ignorer : le tobogan de béton glissant dans Bruxelles va tomber. Évoquée depuis deux décennies, l’éventualité est entérinée dans un Plan d’aménagement directeur (PAD). Le gouvernement bruxellois en a adopté la seconde lecture en juillet 2021. Ce PAD est le plus vaste à ce jour : 43 hectares sur 6 kilomètre. Il aura des répercussions sur toute l’embouchure de la E411, du carrefour Léonard au cimetière d’Ixelles.

Les yeux sur le parking de l’hypermarché, les membres de l’association PAD’Accord haussent les épaules. "C’est là que sera créée la nouvelle place communale d’Auderghem. Beau, hein ?! " Sans compter volailles et abeilles, ces riverains revendiquent 300 membres. "Apolitiques", ils s’inquiètent de la dimension du PAD, "au-delà de la viabilité". Et alertent sur l’importance de son phasage : "la mobilité doit primer sur l’immobilier. Sinon les sites développés par les promoteurs pousseront avant les espaces publics, qui traineront pendant 20 ans si le budget n’est pas libéré".Les courges de la parcelle qui fournit 36 familles sont menacées au premier chef. Le propriétaire y planifie des logements. Ils doivent être longés d’un accès de 6 mètres de large vers le futur parc de 2,4 ha entre Demey et boulevard du Souverain. "Ce jardin est un véritable réseau social. On parle de le déplacer sur le toit du Carrefour : c’est très romantique. On va déplacer l’arbre aussi ?"

Un transit multiplié par cinq

Au sortir de la rue de la Vignette, le flux de voitures descendues du viaduc est continu. Le problème est d’autant plus criant depuis le passage à sens unique du pont Fraiteur, en aval de l’autoroute, sur Ixelles. Les automobilistes ont pris l’habitude de transiter par le centre de Watermael-Boitsfort. C’est tout un quartier résidentiel qui respire les pots d’échappement des navetteurs. Chris habite le coin. Pour lui, c’est un prélude au cauchemar de mobilité qu’augure le PAD. Selon lui, la densité de ce transit y sera multipliée par cinq si le viaduc tombe avant finalisation de toute alternative valable, comme le RER.

S’appuyant sur l’Étude d’Impact Environnemental et l’avis de la Commission régionale de Développement, PAD’Accord pointe une "sortie de ville diminuée de 50%" et une chaussée de Wavre "saturée" de 500 véhicules en plus par heure le matin. La cause ? "La réduction à une bande dès Léonard pour éviter l’étranglement au carrefour avec Souverain." Le projet de PAD envisage en effet la 2e bande comme un accès au futur P+R à hauteur du Rouge Cloître et du centre Adeps. "Personne n’en parle !", peste l’association. Autre reproche de PAD’Accord : une double rupture de charge "irréaliste" depuis ce hub mobilité, de la voiture au bus puis au métro. Les riverains lui préfèrent l’option prônée par la Commission régionale de la Mobilité : parking de délestage à Jesus-Eik, doublé d’un bus rapide en site propre.

La position de PAD’Accord est limpide : "il faut inscrire 2030 dans le PAD. C’est la date de finalisation du RER". Ce que défend le bourgmestre Gosuin depuis... 14 ans. Les riverains insistent : il faut "une solution en amont". Pour ce faire, ils plaident pour une concertation entre tous les acteurs. Chris : "nous ne sommes pas de fâcheux automobilistes, nous ne sommes pas mariés à ce viaduc. Cette horreur doit disparaître, mais pas sans alternative".