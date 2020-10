"Il y avait beaucoup de circulation et tout était à l'arrêt", confirme Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles. "Nous avions des équipes sur place qui ont fait le tour et ils ont remarqué qu'il y avait une chambre à air utilisée pour fermer les barrières. Nos policiers ont pu les enlever."

Vous l'aurez peut-être remarqué ce matin, la congestion autour du Bois de la Cambre était beaucoup plus importante qu'à l'accoutumée. En cause, des activistes ont bloqué une des entrées du Bois de la Cambre en utilisant... une chambre à air pour fermer la barrière située du côté du square des Milliardaires. On ignore pour l'heure les auteurs de cette action.