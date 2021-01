© Ennio C.

Bruxelles-Mobilité a procédé, en septembre dernier, au placement de blocs de béton sur certaines zones de stationnement du boulevard Brand Whitlock. Une installation justifiée par la volonté de la Région de faire respecter la règlementation qui interdit l’arrêt et le stationnement à moins de 20m de signaux lumineux.

"Ces blocs ont été installés fin septembre 2020 lors de la mise en place de la piste cyclable afin de mettre en ordre les passages piétons avec les prescriptions du code de la route (pas du stationnement à 5m de passage pour piétons et à 20 mètres des feux pour des raisons de visibilité. Il est prévu d'y installer de remplacer ces blocs par des alternatives qui permettent une bonne visibilité et un embellissement du boulevard : Arceaux vélo et de la verdurisation basse. Les plan de tous ces aménagements ont été formellement validés par la commune cet été", explique la porte-parole de la ministre de la Mobilité Elke Van Den Brandt (Groen).

Mais de son côté, l'échevin de la Mobilité de Woluwe-Saint-Lambert Grégory Gregory Matgen (Défi) demande le retrait de ces blocs de béton. Selon lui, cet aménagement n'a fait l'objet d'aucune information préalable auprès des habitants, ce que dément la Région. Entre 15 et 20 places ont été supprimées.

"Cette opération risque d’avoir des conséquences sur l’ensemble des riverains du square Montgomery, au regard du projet de création d’une piste cyclable bidirectionnelle avenue de Tervueren, qui entrainera la suppression d’un nombre, plus grand encore, de places de stationnement", explique-t-il.

"Le boulevard Brand Whitlock présentant de nombreuses irrégularités, notamment en matière de sécurité des usagers faibles et de mobilité des PMR (absence de dalles podotactiles, de bordures abaissées aux traversées, d’avancées de trottoirs, de raccourcissements de traversées piétonnes, etc.) le collège s’étonne de cette chasse au stationnement sous prétexte de respect strict de la réglementation", précise la commune.

Selon la commune, "il y a d’autre priorités à traiter car l’état d’abandon de ce boulevard régional est préoccupant." "Si Bruxelles-Mobilité maintient cet aménagement condamnant des places de stationnement, le collège souhaite, à tout le moins, que des alternatives plus constructives, et répondant aux besoins des habitants, soient étudiées. Par exemple la création d’un dépose minute pour l’école du Sacré Cœur de Linthout, l’aménagement d’emplacement pour véhicules partagés ou le placement de boxes à vélo. Le collège souhaite un dialogue avec la Région pour évaluer ces propositions qui devraient s’inscrire dans un réaménagement plus global du boulevard", conclut la commune.