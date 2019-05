Des travaux commenceront ce 15 mai sur la berme centrale du ring de Bruxelles à hauteur de Beersel et Drogenbos.

D'ici là et jusqu'aux congés du bâtiment mi-juillet, des embarras de circulation sont attendus puisqu'en direction de la capitale, les automobilistes devront rouler sur trois bandes étroites. Une bande supplémentaire pourrait être encore enlevée au vu de la densité du trafic. L'éclairage de la berme centrale va être remplacé et équipé d'ampoules LED sur une distance de 13 km, de la frontière linguistique jusqu'au virage de Forest. Les rails de sécurité de part et d'autre de la berme centrale vont être remplacés aussi par un dispositif en béton. La vitesse sera limitée à 70 km/h sur toute la longueur du chantier durant les travaux.

En août auront lieu les opérations préparatoires au placement -sur une distance de 3,2 km- de nouveaux panneaux anti-bruits à hauteur de Beersel et Drogenbos. Une bande de circulation sera aussi rendue impraticable par moments pendant ces travaux. Les panneaux seront installés dès novembre 2019.