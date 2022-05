Le Codeco du 20 mai va se pencher sur le maintien de cette obligation, qui connaît une application en dents de scie dans les bus, métros et trams bruxellois.

Un des derniers symboles visibles au quotidien de la pandémie, le masque dans les transports en commun ne sera désormais plus obligatoire en France à partir du 16 mai. Idem dans les aéroports et avions de l’Union européenne. À partir de lundi, il sera dès lors possible de s’asseoir non masqué à côté d’un compagnon de vol durant plusieurs heures… mais il faudra en revanche toujours porter le masque dans le tram et le train qui mènent à l’aéroport de Zaventem…

Une obligation qui, sur le terrain bruxellois, connaît depuis plusieurs mois une application en dents de scie. Dans le bus 95 ce jeudi, les cinq voyageurs entre le Grand et le Petit Sablon masquaient leurs sourires matinaux. Lorsqu’on prend le tram 92, autre constat : 10 personnes sur 25 ne portent rien sur leur visage. Dans le métro 1, entre Parc et Mérode, un tiers de la petite centaine de voyageurs enfreignent le règlement.