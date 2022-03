Encore une mesure covid en moins ! Dès le 4 avril, la Stib va mettre fin à la condamnation des espaces à proximité des chauffeurs de bus et de tram. Actuellement, une petite chaîne bloque l’accès des voyageurs, les empêchant d’accéder aux sièges à l’avant du véhicule et de rentrer par la porte avant.

Vu les chiffres encourant sur le front de la pandémie, la société de transport public bruxelloise met fin à cette mesure. Dès le 4 avril, les navetteurs pourront donc rentrer dans les bus et tram via les portes avant, nous confirme la Stib. "On suit l’évolution de la situation. On a pris des mesures quand c’était nécessaire. On les enlève quand ça ne l’est plus", commente la porte-parole de l’organe public régional.

Cette chaîne avait été introduite au début de la pandémie pour protéger davantage le personnel, qui pour rappel n’a pas cessé ses activités. Ce dispositif permettait notamment aux chauffeurs de ne pas porter le masque au sein de leur habitacle.

Au Tec (transports publics de Wallonie), la bâche de séparation s’apprête également à disparaître des bus jaunes. Un calendrier sera communiqué incessamment sous peu. En Flandre en revanche, la mesure reste d’application sur le réseau De Lijn tant que le masque demeure obligatoire dans les véhicules.

Car rappelons que le port du masque reste bien obligatoire dans l’ensemble des transports en commun du pays (SNCB, De Lijn et Tec également). À la suite du comité de concertation de début mars, le masque n’est cependant plus obligatoire aux arrêts ainsi que dans les gares.

Le chauffeur n’est plus guichetier

Comme l’indique Bruzz, une mesure introduite par la Stib pendant la pandémie va quant à elle être pérennisée : il n’est et ne sera désormais plus possible d’acquérir un ticket auprès du chauffeur lorsque l'on monte dans un bus.

"Les voyageurs se sont habitués à cette mesure, et il est devenu normal d’acquérir son ticket via un des nombreux autres moyens de paiement. Cela permet au chauffeur de se concentrer sur sa fonction première", indique la porte-parole de la Stib. Depuis juin 2020, des lecteurs de carte sans contact ont pour rappel été installés dans les bus, les trams et les stations de métro.