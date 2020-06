Ces masques – noir et blanc pour la version créée par Philippe Geluck et colorés pour la version dessinée par Eva Mouton – sont 100% polyester, lavables à 90° (stérile), réutilisables et de taille unique.

L’ONG de défense des droits des enfants Plan International Belgique a créé des masques exclusifs afin de soutenir ses actions contre le COVID-19 à travers le monde. L’ONG a fait appel à des artistes belges qui ont créé une illustration exclusive pour décorer ces masques.

Une action à laquelle s'associe la Stib qui propose deux des modèles de masques créés pour l’ONG sur stibstore, son site de vente en ligne. Il s’agit des masques décorés par les dessins de Philippe Geluck et Eva Mouton, dessinateurs belges bien connus des francophones et des néerlandophones.

Les bénéfices de la vente des masques via stibstore sont entièrement reversés aux actions de Plan International.

"Le port du masque est obligatoire dans les transports publics. Nos voyageurs peuvent en trouver dans les distributeurs des stations de métro et chez plusieurs commerçants mais pourquoi ne pas en acquérir un qui, en plus de se protéger et protéger les autres, permet de soutenir une cause. C’est pourquoi nous avons opté pour la mise en vente de ces masques exclusifs sur notre site de vente en ligne. Les recettes de cette vente seront entièrement rétrocédées à Plan International. Plan International est une organisation avec laquelle nous travaillons à la lutte contre le harcèlement sexiste et que nous sommes ravis de soutenir dans ses projets de lutte contre la propagation du Covid-19", explique Brieuc de Meeûs, CEO de la STIB.