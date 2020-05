Paroi en plexiglas entre l'arrière et l'avant du véhicule, maximum deux clients par véhicule, etc.

Taxis Verts a renforcé les mesures de sécurité au sein de ses véhicules pour faire face à la crise sanitaire. Des parois en plexiglas sont notamment en cours d'installation dans l'ensemble de la flotte de la compagnie. Le dispositif rassure les chauffeurs, qui espèrent désormais un retour plus marqué de la clientèle. "Comme toute entreprise de transport de personnes, il était essentiel de prendre des mesures sanitaires pour garantir que nos taxis constituent un moyen de transport sécurisé, tant pour nos chauffeurs que pour leurs passagers", explique Jean-Michel Courtoy, directeur de Taxis Verts.

La compagnie a lancé jeudi une campagne visant à renforcer la distanciation sociale au sein des véhicules. L'ensemble des chauffeurs sont ainsi appelés à se présenter au siège de l'entreprise, à Forest, afin que soit installée dans leur taxi une plaque de plexiglas séparant l'avant et l'arrière. Un processus qui devrait être achevé d'ici début juin pour les 550 véhicules de la flotte.

Les chauffeurs sont également sensibilisés aux gestes barrière (lavage des mains, aération de l'habitacle, nettoyage après chaque course, etc.). L'entreprise recommande par ailleurs aux clients de porter un masque, et en met à disposition. "On tourne actuellement à 20% d'activité par rapport à une situation normale", a souligné M. Courtoy auprès de l'agence Belga. "Il y a un frémissement, mais on est encore très loin des volumes habituels."