Chaque année, plus de 200 piétons sont percutés par des véhicules sur des passages pour piétons en Belgique. Si la vitesse de circulation excessive est en cause, le manque de visibilité entre le piéton et le conducteur dans les carrefours constitue également une cause d’accidents.

Le Code de la route prévoit pourtant qu’il est interdit de stationner à moins de cinq mètres d’un carrefour et à moins de 20 mètres d’un feu de signalisation. Sauf que, durant de nombreuses années, les gestionnaires de voirie ont omis cette règle et les emplacements qui sont en infraction à Bruxelles se comptent aujourd’hui par milliers.