Dès ce lundi 13 septembre, trois rues de Saint-Gilles vont acquérir le statut de "rues scolaires" : la chaussée de Forest (au croisement avec la rue Coenraets), la rue de Danemark (après le parking du Brico) et la rue Émile Féron (entre la rue Joseph Claes et la rue de Suède).

Ces rues accueillent chaque jour un flux d’élèves et de parents pour l’école Ulenspiegel (rue Émile Féron) et l’école Les 4 saisons (chaussée de Forest et rue de Danemark).

Les véhicules motorisés ne pourront plus circuler dans ces voiries du lundi au vendredi, le matin de 8h10 à 8h40, l’après-midi de 15h20 à 15h50 et le mercredi de 11h15 à 11h45.

Les objectifs des autorités communales avec cette mesure : "améliorer la qualité de l’air aux abords de l’école, décourager le trafic de transit, garantir une sécurité maximale aux parents et enfants sur le chemin de l’école, créer un cadre convivial favorisant les contacts sociaux et encourager les parents et les enfants à adopter des modes de déplacement actifs (marche à pied, vélo, trottinette...)".