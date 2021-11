Ceux qui habitent à proximité du ring le savent : l’autoroute génère des nuisances sonores parfois insoutenables. Une des mesures pour lutter contre ce problème : les panneaux anti-bruit placés en bordure de la rocade.

Sur le tronçon anderlechtois du ring, qui borde des zones résidentielles particulièrement impactées, des murs sont déjà présents le long du quartier du Vogelenzang et entre la rue de Neerpede et le boulevard Sylvain Dupuis… et bonne nouvelle pour les riverains : il est prévu d'en installer davantage !

Interrogée en commission ce mardi par la députée Anne Charlotte d'Ursel (MR), la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) a donné plus d’informations sur le projet de Beliris, qui prévoit le remplacement et la mise en place de murs anti-bruit à Anderlecht pour un budget de plus de 10 millions d’euros. "Ce projet vise à compléter le dispositif existant pour réduire les nuisances sonores subies dans toute cette zone, non seulement par les habitants et aussi par les usagers du futur parc de la Pede et de l’école Ceria. Concrètement il s’agit d’installer 5,3 km de murs anti-bruit (24 éléments ou tronçons) le long du ring entre la rue de Neerpede et le boulevard de l’Humanité ainsi qu’une butte de terre dans le parc des Etangs, le long du boulevard Maurice Carême", indique la ministre écologiste.

Aucun calendrier n’est encore cependant communiqué et les permis d’urbanisme n’ont pas encore été octroyés. "La Région flamande avance à marche forcée en plaçant des murs anti-bruit de très grande qualité pour protéger ses habitants. Du côté bruxellois, on n’en voit pas encore la couleur. Certains murs anti-bruit existent mais sont complètement obsolètes et ne servent absolument plus à rien", déplore Anne Charlotte d'Ursel.

La députée libérale suggère que les instances bruxelloises étudient la piste des panneaux anti-bruit végétalisés. La ministre de la Mobilité indique que "l’option de végétalisation sera analysée dans le cadre de l’étude technique et de la définition du programme de travaux" du projet anderlechtois mené par Beliris.