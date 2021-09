Une voiture qui se gare sur la piste cyclable. Un véhicule stationné en double file qui force les autres automobilistes à rouler sur l’espace réservé aux vélos, simplement marqué d’une ligne blanche. Voilà le quotidien devant l’École Nos Enfants, avenue Albert sur la commune de Forest. Une section maternelle qui compte beaucoup de cyclistes quotidiens parmi les parents, et les jeunes élèves.

Afin de "sensibiliser les autorités publiques", le collectif de protection des usagers faibles Heroes For Zero a organisé une action : un tapis rouge symbolisant une piste cyclable a été apposé sur le sol … et une voiture stationnée sur la piste cyclable!

© D.R.

"On veut montrer que la situation actuelle n’est pas vivable. On a énormément de conflits entre cyclistes et automobilistes. Une piste peinte n’est pas suffisante", assure Jan Szczodrowski, jeune père de famille et membre du collectif. La demande de l’association : "une séparation physique entre la rue et la piste". Quelques potelets ont déjà été installés à un endroit, "mais ce n’est pas suffisant". "Ou pourquoi pas inverser la piste cyclable et la rangée de stationnements", propose le Forestois.

Devant l’école, les parents accueillent d’un bon œil l’action des activistes avec leur tapis rouge. "Les parents, de plus en plus nombreux à venir à vélo, veulent du changement. Personnellement, chaque matin, je viens stressé à vélo", témoigne Mathieu. De son côté, Stephan, papa du petit Milo, est venu à pied. "Si la rue était plus sûre, je viendrais avec le petit à vélo. Mais maintenant, on ne se sent pas en sécurité".