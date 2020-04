Une zone dédiée au stationnement a également été créée du côté du CHU Brugmann.

Alors que plusieurs opérateurs de mobilité partagée ont stoppé leurs activités le temps du confinement, Dott, l'opérateur de trottinettes électriques partagées, continue, lui, de couvrir la capitale.

"Nous avons pris la décision, avec le soutien de Bruxelles mobilité, de maintenir un service réduit afin de faciliter les trajets des personnes ayant l’obligation de se déplacer", explique Dott dans un communiqué. "Depuis les premiers jours, nous avons mis à disposition gratuitement nos trottinettes pour le personnel soignant. Nous avons maintenu notre service à Bruxelles et à Liège avec un dispositif opérationnel adapté."

Depuis le début du confinement, des partenariats ont été établis avec les hôpitaux CHU Brugmann (Schaerbeek & Laeken), CHU Saint-Pierre, CHIREC Delta. Une zone dédiée au stationnement a été créée du côté du CHU Brugmann. En tout, plus de 300 trajets vers les hôpitaux ont été enregistrés.

La durée moyenne d'un déplacement est en augmentation de 50 % : 13,5 minutes en moyenne contre 7 minutes avant le confinement.

Plusieurs mesures ont été prises afin d'éviter toute propagation du virus. "Dans nos entrepôts, tous nos véhicules et équipements mécaniques sont régulièrement désinfectés. L’équipe Dott s’assure de rester elle aussi en sécurité en continuant d’appliquer les règles de l’OMS telles que le port de gants et les distances de sécurité", poursuit Dott. "Nos trottinettes sont désinfectées à chaque fois qu’elles sont de retour à l’entrepôt et nos chauffeurs sont équipés de produits nettoyants pour désinfecter les trottinettes avant de les déployer.