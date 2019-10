D'importants travaux vont débuter en novembre entre la chaussée de Louvain et le square Ambiorix, dans le tunnel Clovis à Bruxelles, a annoncé Infrabel vendredi. Il s'agit, pour le gestionnaire de l'infrastructure du réseau, de remplacer une voute plus que centenaire et ce afin d'assurer tant le trafic ferroviaire que la circulation routière.

Les travaux préparatoires vont démarrer lundi prochain. Certaines des voutes du tunnel Clovis datent de 1890. Leur renouvellement est désormais nécessaire afin de garantir la sécurité. Pendant quatre week-ends consécutifs, ces travaux se feront jour et nuit, occasionnant des désagréments pour les riverains, avertit Infrabel. D'autres travaux de nuit sont planifiés pour le mois de mars 2020, tous les autres travaux étant réalisés de jour.

Concrètement, dès le 14 octobre, les préparatifs du chantier seront lancés, pour démarrer le 16 novembre et ce pendant 4 week-ends successifs. Des nuisances sonores sont à craindre durant cette période, tant de jour que de nuit. En effet, il s'agira de la phase de démolition du toit. "Des travaux de nature bruyante", explique Infrabel.

Mi-décembre, la phase de construction des sommiers débute. Elle consiste à renouveler ou renforcer le sommier de la nouvelle voute. La pose de cette nouvelle voute se fera à partir du 14 mars, pendant 4 week-ends, jour et nuit.

Des déviations seront mises en place, tant pour les véhicules que pour certains transports en commun. Ces mesures de déviations seront communiquées par la ville de Bruxelles ainsi que par les entreprises concernées, conclut Infrabel.