La Stib a constaté que certaines sections de voies dans le quartier du cimetière de Jette sont extrêmement usées. Sans intervention d’urgence, la sécurité de l’exploitation ne pourra plus être garantie et des travaux de remplacement de voies doivent être programmés sans tarder, annonce la commune sur Facebook. La Stib prévoit des travaux au carrefour Démineurs/Lahaye et sur le boulevard de Smet de Naeyer, entre le n° 340 et le pont du chemin de fer.

Au carrefour Démineurs/Lahaye, les travaux se dérouleront entre le 21 septembre et le 2 octobre. Ils sont programmés en semaine (pas le week-end) et auront lieu de jour comme de nuit afin de maintenir l'exploitation du tram 19 en journée. L’impact sur la circulation sera limité : les automobilistes pourront toujours aller du boulevard de Smet de Naeyer vers la place Cardinal Mercier via la rue Jules Lahaye. Dans le sens inverse, les automobilistes rejoindront le boulevard via l'avenue des Démineurs. Celle-ci sera en cul-de-sac en direction du cimetière de Jette.

Sur le boulevard de Smet de Naeyer, le chantier se déroulera entre le 5 et le 30 octobre. Les travaux sont programmés en semaine, ils auront lieu de jour et de nuit pour maintenir l'exploitation des trams. Le chantier n'aura aucun impact sur la circulation automobile. Des suppressions de places de stationnement ont en revanche été demandées, indique la commune.

Une communication plus détaillée sera adressée aux riverains par la Stib.