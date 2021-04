C'est au croisement entre l'avenue Victoria et l'avenue de l'Orée, en bordure du bois de la Cambre, qu'un policier à cheval a chuté après avoir heurté un lampadaire en voulant disperser les dernières personnes présentes sur place.

Comme nous pouvons le voir dans cette vidéo exclusive qui nous a été envoyée par une personne présente sur place, un premier cheval heurte le lampadaire en prenant son virage, et semble entraîner un second équidé et son cavalier dans la foulée. S'en suit une scène hallucinante où les deux chevaux, paniqués, prennent la fuite totalement libres, entourés des jeunes en train de fuir la charge policière jusqu'au milieu de l'avenue Roosevelt.

Nous étions au croisement entre l'avenue de l'Orée et l'avenue Franklin Roosevelt quand nous avons vu les deux chevaux débouler en traversant l'avenue en direction de la place Marie-José, avant de bifurquer vers le Solbosch (ULB). Nous avons été dans le sillage de ces chevaux, à vélo, durant les 4,2 km de leur trajet.

Durant tout ce temps, ils ont emprunté les sens giratoires adéquats aux rond-points, et sont restés extrêmement calmes malgré le contexte chaotique. Une fois arrivés sur le boulevard Général Jacques, les deux chevaux se sont à nouveau retrouvés au beau milieu de la circulation. Avec un autre cycliste rencontré au cimetière d'Ixelles, nous nous sommes interposés afin de réduire la vitesse de circulation, en restant à distance des deux chevaux pour ne pas les faire paniquer davantage.

Au cours du trajet, nous avons croisé une ambulance au niveau d'un rond-point, mais à aucun moment nous n'avons croisé de voiture de police.

C'est au plus grand soulagement des deux policiers en faction devant les casernes d'Etterbeek, que les deux chevaux ont pu retrouver leur écurie.