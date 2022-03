Un automobiliste a renversé deux mineurs d'âge qui circulaient à trottinette, lundi soir à Ganshoren, avant de prendre la fuite, selon Sudinfo. L'une des deux victimes a été grièvement blessée. "Le conducteur de la trottinette, un mineur d'âge, a été gravement blessé. Son passager, lui aussi mineur, a été légèrement blessé", a déclaré le parquet de Bruxelles jeudi. "Le conducteur a pris la fuite à pied et n'était plus sur place à l'arrivée des services de police. Une enquête est en cours pour l'identifier et déterminer les circonstances exactes de l'accident".

Les faits se sont déroulés lundi soir à Ganshoren, à hauteur du carrefour formé par la rue de la Cité Moderne et la rue Laurent Heirbaut. Le conducteur d'une voiture est entré en collision avec deux mineurs qui circulaient sur une seule trottinette. Il a ensuite embouti une voiture en stationnement et a fini sa course contre la façade d'un immeuble à appartements. Sa voiture a alors pris feu et l'individu a fui à pied.