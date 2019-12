On le sait, le gouvernement bruxellois PS, Ecolo, Défi, Groen, Open VLD, one.brussels met un point d’honneur à développer la pratique du vélo sous cette législature. Raison pour laquelle il a été décidé, lors des deux gouvernements bruxellois de ce mois de décembre, de débloquer un budget de près de deux millions d’euros afin de développer les infrastructures cyclables.

"Nous avons accordé des subsides importants aux communes bruxelloises pour améliorer l’attractivité du vélo. Notre objectif est de convaincre le plus de gens possible d’opter pour des alternatives à la voiture personnelle", explique Elke Van den Brandt (Groen), ministre bruxelloise de la Mobilité. "C’est pourquoi nous devons chouchouter les cyclistes avec des pistes cyclables plus confortables et sûres, dans un réseau cohérent, du mobilier urbain cyclistes et des parkings pour les vélos."

Concrètement, une enveloppe de près de 254 000 euros est débloquée afin de créer des emplacements pour le stationnement vélo dans treize communes (Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles-Ville, Forest, Ixelles, Jette, Molenbeek, Saint-Gilles, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort et Woluwe-Saint-Lambert.)

Hormis cet investissement, un montant de plus de 565 000 euros est alloué aux plans d’accessibilité de la voirie et de l’espace public (PAVE). Il s’agit par ce biais d’améliorer l’accessibilité des usagers doux grâce à des aménagements dans l’espace public. Ces aménagements seront apportés dans les communes de Jette, Molenbeek, Schaerbeek, Uccle, Bruxelles-ville et Woluwe-Saint-Lambert.

Des arceaux vélos dans sept communes bruxelloises

Enfin, du mobilier cycliste, comme par exemple des arceaux vélos pour lutter contre les vols, verra également le jour à Auderghem, Berchem, Forest, Ganshoren, Watermael-Boitsfort, Uccle et Saint-Gilles. Montant alloué pour ces sept communes : plus de 26 000 euros.