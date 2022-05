Avec une vue sur l’emblématique hôtel de ville de Saint-Gilles, un des plus beaux édifices du genre en Belgique, la place Maurice van Meenen est aujourd’hui un vaste parking. Mais la majorité PS-Écolo, malgré ses sensibilités divergentes en la matière, ambitionne d'enlever le stationnement et de transformer cette place en esplanade piétonne, en "cour d’honneur". "Un parking devant un hôtel de ville, c’est anachronique. On n’imaginerait plus le Parvis ou la Grand-Place avec des voitures garées au milieu", nous indiquait en septembre dernier l’échevine Catherine Morenville (Écolo), en charge de la Mobilité et du Stationnement. Selon une étude réalisée par la commune, 15% des personnes se rendant à l'hôtel de ville de Saint-Gilles utilisent la voiture. Les deux tiers viennent à pied.

© Bernard Demoulin

Un concours d’architecture a eu été organisé par le maître architecte bruxellois et le projet Multiple a été sélectionné. Le projet supprime donc le stationnement au profit d’une vaste esplanade de plain-pied. Quelques places seront toutefois maintenues pour les cérémonies et les PMR.

© Multiple

© Multiple

Le projet englobe également l'arrière de l'hôtel de ville (à savoir la rue de Savoie), prévoit des bancs, une fontaine ainsi que la plantation d’arbres en hauteur. "La forte végétalisation au niveau du passage du tram crée une distance avec le trafic." Le résumé du maître architecte stipule que "tout est mis en œuvre pour garantir le maintien du marché, cœur identitaire du quartier".

© Multiple

L’échevine Catherine Morenville (Écolo), en charge de la Mobilité et du Stationnement, insiste : il s’agit ici de "premières esquisses". "C’est un projet brut. On va le retravailler, le modifier. Ce ne sont pas les esquisses qui seront soumises à la consultation citoyenne."

Par rapport aux plans présentés par le maître architecte, plusieurs changements sont déjà prévus : la statue de la "déesse du Bocq" ainsi que le miroir d’eau seront déplacés, de même le "rouge" de l’allée centrale devrait être moins vif qu’annoncé.

Chantier espéré pour "fin 2023"

Les Saint-Gillois devront cependant s’armer de patience. Avant de lancer les travaux, il faut encore modifier les plans, enclencher la phase participative, arrêter l’avant-projet, demander les permis, effectuer les travaux des impétrants… Bref, "si tout se déroule bien", le chantier pourrait débuter en "fin 2023". L’hôtel de ville étant classé, des retards liés aux procédures patrimoniales ne sont pas exclus…