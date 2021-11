Depuis ce week-end, et ce jusqu’au dimanche 7 novembre, la circulation des transports en commun est perturbée dans le quartier du Midi. Les voies de tram entre les stations Gare du Midi et Albert sont en cours de renouvellement, ce qui implique une interruption des lignes de tram 3, 4 et 51.

Ces tramways sont remplacés par des T-bus, entre la Gare du Midi et Churchill pour le 3, et entre Gare du Midi et Vanderkindere pour le 4 et le 51.

Pour maintenir une desserte entre la place Albert et la Porte de Hal, les bus 37 et 70 sont quant à eux prolongés depuis Albert jusqu’à Porte de Hal.