Dans la commune brabançonne de Dilbeek (dans le Vlaamse Rand, limitrophe à Molenbeek-Saint-Jean, Anderlecht et Berchem-Sainte-Agathe), les autorités vont mettre en place à partir du 21 février prochain un système numérique via des caméras ANPR pour lutter contre ce trafic de transit et les infractions routières. Explications.