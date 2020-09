De 9h30 à 19h ce dimanche, toutes les autoroutes d’entrée dans Bruxelles seront fermées à hauteur du Ring, excepté au niveau de la fin de l’E411, où un barrage filtrant sera installé. Le Ring reste quant à lui accessible et les parkings de dissuasion seront fléchés depuis celui-ci.

La fermeture et la réouverture des accès à la Région et aux tunnels, ainsi que le placement des barrières, sont progressifs. Des perturbations de circulation peuvent donc avoir lieu avant et après ces heures. Dans certaines quartiers, la fermeture des rues peut se prolonger en raison des activités. Bruxelles Mobilité vous invite donc à ne pas vous presser aux entrées de Bruxelles avant 19h.

Pour assurer le bon déroulement de la journée, les six zones de polices seront sur le pont. Chacune déploiera deux dispositifs. Le premier cernera les barrages d’entrée à la Région. Le second sera composé de patrouilles mobiles qui vérifieront si les automobilistes disposent d’une dérogation en règle et pour maintenir l’ordre parmi le grand nombre de piétons et cyclistes attendus dans la capitale ce dimanche.

"Environ 25 000 laissez-passer ont été accordés à des automobilistes. Il y aura donc beaucoup moins de voitures qu’en temps normal mais cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas de circulation. C’est la raison pour laquelle nous insistons auprès des piétons et cyclistes sur l’importance de bien respecter le Code de la route, les bandes de circulation, etc.", indique la zone de police de Bruxelles-Ixelles.