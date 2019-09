Les bus, trams et métros de la STIB seront gratuits le 22 septembre, jour du Dimanche sans voiture. L’occasion de (re) découvrir Bruxelles au gré du transport public mais aussi de visiter le dépôt tram d’Ixelles, qui ouvrira ses portes au grand public pour l’occasion.

La Semaine de la Mobilité, qui a débuté le 16 septembre, s’achèvera par le désormais traditionnel Dimanche sans voiture, le 22 septembre prochain. Une journée particulière à laquelle la STIB s’associe avec, au menu, des transports publics gratuits mais aussi l’ouverture du dépôt tram d’Ixelles au public.

La Région de Bruxelles-Capitale sera interdite à toute circulation automobile le dimanche 22 septembre, de 09h30 à 19h. Les bus, trams et métros de la STIB circuleront, eux, et le réseau sera entièrement gratuit.

L’horaire du samedi sera d’application sur l’ensemble des lignes (excepté la ligne 12 qui dessert l’aéroport) et des renforts sont prévus, durant une partie de la journée, sur toutes les lignes de métro, sur 10 lignes de tram (7, 8, 9, 19, 25, 39, 44, 82, 92 et 93) et 7 lignes de bus (20, 47, 49, 50, 54, 86 et 88). Une navette de bus circulera également entre le parking C et la station de métro Heysel.

Tout comme les véhicules bénéficiant d’une dérogation, les bus de la STIB seront limités à une vitesse de 30 km/h, ce qui aura un impact sur le respect des horaires habituels. Beaucoup de personnes sont attendues dans les rues de Bruxelles dimanche. Pour que tout le monde puisse profiter de la fête, la STIB rappelle que les règles de prudence sont à observer à l’approche de ses véhicules trams et bus en surface, ainsi que dans le métro (respect du signal sonore, de la ligne jaune, laisser descendre les voyageurs avant de monter dans le véhicule…)

A l’occasion du Dimanche sans voiture, le dépôt de tram d’Ixelles (avenue de l’Hippodrome 170-178, Ixelles – bus 71 arrêt Géo Bernier, trams 7, 8, 25 arrêt Buyl) ouvrira ses portes au public, de 10h à 16h. Les visiteurs pourront y découvrir les différentes activités du dépôt, rencontrer les métiers techniques et administratifs qui le font tourner, assister à des démonstrations d’interventions techniques mais également admirer la maquette du nouveau "Tram New Generation" qui circulera dans les rues de Bruxelles au printemps 2020. Ils auront également l’occasion de rencontrer l’équipe du Customer Care – qui répond aux voyageurs sur les réseaux sociaux notamment -, ainsi que l’équipe du recrutement et du personnel de terrain, qui présenteront les nombreuses opportunités d’emploi au sein de la STIB.

2019 étant l’année des 150 ans du tram, le Musée du Tram sera présent avec un ancien tram. Les amateurs pourront s’inscrire sur place pour effectuer une balade dans ce véhicule d’époque.