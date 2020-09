La traditionnelle journée sans voiture se tient ce dimanche. L'occasion pour Bruxelles Mobilité de rappeler que ce jour là, non, le vélo ne sera pas roi dans la capitale et le code de la route doit impérativement être respecté pour éviter tout risque d'accident.

Tous les tunnels seront interdits d'accès. "A vélo, respectez les feux de circulation, les sens de circulation et les priorités. Surveillez vos enfants, la place des piétons est sur le trottoir !", précise Bruxelles Mobilité.

Le Dimanche sans Voiture s’applique à tout le monde, excepté transports en commun, taxis, autocars, services de secours, personnes handicapées munies de la carte ou personnes détentrices d'une dérogation, corps diplomatiques et véhicules d’utilité publique. La vitesse maximum est limitée partout à 30 km/h.

La capitale sera bouclée de 9h30 à 19h. La fermeture-réouverture des accès à la région et des tunnels ainsi que le placement des barrières sont progressifs. Des perturbations de circulation peuvent donc avoir lieu avant et après ces heures. Dans certains quartiers, la fermeture des rues peut se prolonger en raison des activités. Ne vous pressez pas aux entrées de Bruxelles avant 19h. Ceci afin d’éviter des remontées de files importantes et des problèmes de sécurité.

Comme chaque année, le réseau Stib sera entièrement gratuit. L’offre de service sera également revue avec un renfort important pour la plupart des lignes de métro, bus et trams.

Les personnes qui le désirent peuvent louer un vélo sur le site de provelo. La réservation est à effectuer à l'avance, le paiement se fait sur place.

Un conseil aux personnes qui n’habitent pas Bruxelles : prenez les transports en commun au plus près de votre domicile ! Avec la SNCB vous arriverez ainsi en plein cœur de Bruxelles. Pour ceux qui souhaitent venir en voiture : direction le parking C du Heysel où vous disposerez de 8.000 places (10€ la journée) et d’un accès à différentes stations de métro proches.