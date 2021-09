Rendez-vous annuel emblématique depuis plus de vingt ans : le "Dimanche sans voiture" est désormais une institution dans la capitale. Attendu avec impatience par ceux qui aiment rouler au milieu d'une rue de Loi débarrassée des véhicules, l’événement s’avère en revanche un véritable casse-tête pour ceux qui doivent emprunter leur véhicule.

Pour rappel, l’accès est interdit ce dimanche 19 septembre de 9h30 à 19h pour tous les véhicules, à l’exception des "transports en commun, taxis, autocars, services de secours, personnes handicapées munies de la carte ou personnes détentrices d'une dérogation, corps diplomatiques et véhicules d’utilité publique", qui doivent tous respecter une limitation de 30 km/h.

Il est conseillé aux personnes habitant en dehors de Bruxelles de "prendre les transports en commun au plus proche de leur domicile". Quatre parkings seront cependant accessibles pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas se passer de leur voiture : le Parking Stalle (292 Petite Drève du Maréchal, à Uccle), le Parking C du Heysel (chaussée romaine 1020, à Bruxelles), le Parking Ceria (Clos des Soldanelles, à Anderlecht) et le Parking Brico Plan-It (1301 chaussée de Mons, à Anderlecht).

© D.R.

La porte-parole de Bruxelles-Mobilité invite un maximum de personnes à se rendre au parking C du Heysel (8.000 emplacements de stationnement). Il s’agit du seul parking payant (10€ par jour), "mais le seul où on est certain d’avoir une place, et avec une excellente liaison avec les transports publics", grâce notamment à un bus navette qui circule entre le Parking C et la station de métro Heysel de 9h30 à 19h.

Les transports Stib gratuits

À l’occasion de cette journée, les transports en commun de la Stib seront gratuits. L’offre de métros, bus et trams sera d’ailleurs renforcée.

Sur toutes les lignes de métro, un passage est prévu toutes les 7 minutes et demie entre 10h et 13h, toutes les 6 minutes et demie entre 13h et 19h. Avant 10h et après 19h, le métro circule suivant l'horaire du samedi

Les trams et les bus circulent également selon l’horaire du samedi. Des renforts supplémentaires seront prévus entre 11h30 et 19h pour les trams 7, 25, 8, 9, 39, 44, 92 et 93. Des renforcements sont aussi envisagés sur les lignes de bus 20, 49 et 95.

Des ateliers de réparation de vélos

Il est également possible de louer des vélos lors de cette journée, notamment aux Ateliers Vélo Voot (Boulevard du Triomphe, 40 à Auderghem, de 10h à 19h) et chez Pro Velo (via une réservation sur le site www.provelo.org).

Des "ateliers de réparation pédagogiques" seront aussi organisés pour apprendre à résoudre les petits soucis sur vos bicyclettes, sous l’œil attentif de techniciens professionnels. Trois ateliers sont prévus de 10 à 19h, un à Woluwe-St-Lambert (95, rue Voot), un à Auderghem (40, Boulevard du Triomphe) et un à Ixelles (171, rue Gray).

Bruxelles Mobilité rappelle que "la fermeture-réouverture des accès à la région et des tunnels ainsi que le placement des barrières sont progressifs. Des perturbations de circulation peuvent donc avoir lieu avant et après ces heures. Dans certains quartiers, la fermeture des rues peut se prolonger en raison des activités. Ne vous pressez pas aux entrées de Bruxelles avant 19h. Ceci afin d’éviter des remontées de files importantes et des problèmes de sécurité".