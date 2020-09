Dans de nombreuses communes, des animations mettront l’ambiance dans les quartiers. Et parce que la star du dimanche sans voiture reste le vélo, celui-ci sera largement mis à l’honneur. Woluwe-Saint-Lambert organise ainsi une balade de deux heures, jalonnée d’une douzaine de haltes pour (re)découvrir le patrimoine woluwéen.

Certaines localités maintiennent leur village mobilité. A Woluwe-Saint-Pierre, la place communale accueillera le traditionnel village à la ville de 11h à 18h. Vélo smoothie, jeux en bois, zumba et yoga : des animations et démonstrations seront proposées par les associations de quartier tout au long de la journée.

Dans le nord de la capitale, la place Cardinal Mercier verra s’installer le Jette Village. Outre des stands mobilité, des animations animeront la place : grimage, initiation au cirque, espace pique-nique, etc.

Plus au sud, Auderghem tient également à maintenir les activités. Celles-ci seront réparties en deux pôles. Le village mobilité sera installé au niveau du square Lebon. Anciennes bicyclettes, maquilleurs, calèches et brocante vélos vous y attendront. Sur la chaussée de Wavre, un second pôle verra les terrasses des cafés et restaurants s’agrandir. Un skatepark y sera également installé.

A Anderlecht, les autorités mêlent l’utile à l’agréable et vous proposent de découvrir la nouvelles ru Wayez grâce à une visualisation en réalité virtuelle.

De son côté, Evere profite de la Journée sans voiture pour célébrer ses 900 ans. La commune vous invite à vous balader au fil d’une exposition qui vous fera découvrir l’Evere d’hier et et d’aujourd’hui. Divers stands d’animation s’installeront par ailleurs sur le territoire communal : balade à vélo, parcours en chaise roulante, piste d’habilité et dégustation de miel local, entre autres.

Saint-Josse vous promet de l’ambiance de 11h à 17h sur le square Delhaye. Au programme : draisiennes, atelier de réparation vélo et jeux de société en grand format.

A Bruxelles-Ville, la Maison de la création (Laeken) vous propose des ateliers de réparation et de costumisation de vos petites reines, ainsi qu’une déambulation musicale. Bucolic Brussels installera un bar éphémère dans le parc de Bruxelles : bières artisanales et conférences sur le durables y sont au programme. Dès midi, le Beursschouwburg vous attend pour des expos et des concerts.

Outre les animations, des stands Mobilité s’installeront dans certaines communes. La caravane de Brussels 30 Tour s’arrêtera sur la place De Brouckère pour vous répondre à vos questions sur la Ville 30. A Uccle, le service de mobilité vous donne rendez-vous sur le parvis Saint-Pierre pour vous informez sur la prime vélo et la mobilité douce.

Plusieurs communes ont préféré annuler les animations prévues dimanche en raison de la crise sanitaire. C’est par exemple le cas d’Etterbeek qui reste toutefois ouverte à l’organisation d’initiatives citoyennes. Les habitants intéressés peuvent ainsi demander à la commune du matériel pour fermer des morceaux de rues.