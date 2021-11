On vous l’annonçait ce lundi. La Ville de Bruxelles a décidé de mettre en place une zone de stationnement au tarif prohibitif autour des Plaisirs d’Hiver. Il faudra en effet dès ce vendredi payer 10€ par heure pour se garer dans le quartier des Quais.

Une mesure en application jusqu’au 2 janvier dans le but de "diminuer la pression automobile dans les quartiers", et qui ne manque pas de faire réagir les partis de l’opposition bruxelloise.

"C’est excessif", juge le conseiller et député régional David Weytsman (MR). "Je soutiens l’organisation du marché de Noël et je comprends qu’un plan événement soit mis en place… mais 10 euros par heure ! Cela exclut les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, ceux qui n’ont pas les moyens… Cela va décourager les gens de venir. Pourquoi ne pas avoir imaginé un package avec le bracelet CST et des promotions pour les parkings privés ? Cette augmentation est en tout cas un mauvais message."

Quid du "kiss and ride" prévu ? "Cela ne convient pas à tout le monde ! Si on vient avec une personne âgée, on a envie de l’accompagner sur place." Le libéral dénonce également le fait d’"entasser" des voyageurs dans les transports en commun lors de cette quatrième vague.

De son côté, le PTB dénonce une "mesure qui va diminuer le pouvoir d’achat des travailleurs". "Pourquoi ne pas créer un pass gratuit, en collaboration avec la STIB, pour faciliter l’accès aux Plaisirs d’Hiver? Cela permettrait de diminuer le nombre de voitures dans le centre", demande le conseiller Bruno Bauwens (PTB), pour qui la raison de la mesure serait avant tout pécuniaire. "La Ville de Bruxelles souhaite surtout augmenter ses recettes durant les périodes de fête. Car peu de personnes seront au courant de l’application de cette zone événement. Les familles se gareront après 18h, pensant que c’est gratuit comme c’est le cas actuellement, et puis le cadeau de Noël : 50€ l’amende."

Durée maximale de 4h30

Rappelons que les riverains ne sont pas concernés par cette augmentation du forfait. La "zone événement" est en vigueur de 9h à 23h, du lundi au dimanche inclus. Avec une durée maximale de 4h30. Le stationnement souterrain n’est pas concerné par cette augmentation des prix décrétée par les autorités communales.

Le périmètre à 10€ par heure comprend les rues Antoine Dansaert (entre la place du Nouveau Marché aux Grains et la rue des Poissonniers), le quai aux Briques, la place du Béguinage, la rue du Béguinage, le quai aux Bois à Brûler, la rue du Cyprès, la rue de l’Infirmerie, la rue du Grand Hospice, la rue Joseph Plateau, le quai à la Chaux, la rue du Maronnier, la rue de Laeken (entre la place Sainte-Catherine et la rue du Canal), la rue du Pays de Liège, la rue Léon Lepage, la rue Marcq, la rue Melsens, la rue du Nom de Jésus, la place du Nouveau Marché aux Grains, la porte du Rivage, la rue du Vieux Marché aux Grains (entre la rue Antoine Dansaert et la place Sainte-Catherine), la rue du Peuplier, la rue du Rouleau, le quai aux Barques, la rue du Lilas, la rue Sainte-Catherine, le quai à la Houille, le quai au Bois de Construction, la rue du Canal, la rue du Marché aux Porcs, la rue des Poissonniers, la rue de Flandre (entre la place Sainte-Catherine et la rue Léon Lepage), la cité du Sureau, la place du Samedi, la rue du Chien Marin et la rue de la Vierge Noire.

En contrepartie, les Park & Ride de Ceria et Kraainem sont gratuits le week-end (3 € en semaine). La Stib renforcera également les métros 1, 5, 2 et 6 sont également renforcés en soirée, "avec le maintien d’un métro toutes les 10 minutes jusqu’en fin de service".