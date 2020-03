Afin de garantir une bonne répartition dans les véhicules, la Stib recommande de choisir les places assises en quinconce.

La Stib a mis en place différentes mesures afin de veiller au maintien d’une distance suffisante entre ses voyageurs ainsi qu’entre ses voyageurs et son personnel.

Le nombre de voyageurs admis par véhicule sera indiqué. Afin de garantir une bonne répartition dans les véhicules, la Stib recommande de choisir les places assises en quinconce.

Afin de respecter une distance d’1m50 entre les voyageurs, une vingtaine de personnes seront admises simultanément par tram, entre 5 et 12 par bus selon le type de véhicule (midibus, standard ou articulé) et entre 60 et 80 par métro selon le type de métro.

La vente de titres de transport à bord des véhicules reste suspendue, afin d’éviter les contacts et la manipulation d’argent liquide. Les voyageurs qui doivent acheter un titre de transport peuvent le faire aux automates de vente GO (en station et en surface), en BOOTIK et KIOSK (paiement par carte bancaire uniquement) ainsi que via le site internet de la STIB (GO Easy).

Les voyageurs sont invités à ne plus monter ni descendre par la porte avant des véhicules afin de limiter les contacts entre les voyageurs et le personnel de conduite.

Les portes des trams les plus récents (T2000, T3000 et T4000) ainsi que celles des bus s’ouvriront toutes automatiquement sur demande d’un voyageur à l’arrêt. A l’intérieur des véhicules, le voyageur doit demander l’arrêt via le bouton d’appel. Toutes les portes s’ouvriront alors une fois l’arrêt atteint, à l’exception de la première porte. Ces mesures ne peuvent toutefois pas être appliquées dans le métro ou dans les trams les plus anciens, pour des raisons techniques et de sécurité.

Conseils aux voyageurs

La Stib invite ses voyageurs à respecter les mesures préconisées par les autorités en respectant les règles d’hygiène (se laver les mains, éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs jetables, etc.), en maintenant une distance suffisante entre eux et en évitant les déplacements non essentiels.

Toutes les lignes sont exploitées. La Stib veillera à adapter ses fréquences en fonction de la charge des véhicules.