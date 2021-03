L'objectif : rendre hommage aux femmes historiquement peu présentes dans l’espace public à Bruxelles. Grace à un QR code, les voyageurs pourront retrouver la biographie des femmes choisies pour cette action sur le blog Stibstories :

Simonis -> Simone Veil : magistrate et femme d’Etat, première femme présidente du parlement européen et icône de la lutte pour le droit des femmes.

Beaulieu -> Simone de Beauvoir : philosophe féministe.

De Brouckère -> Lucia de Brouckère : chimiste et professeur d’université belge.

Etangs Noirs (Zwarte Vijvers) -> Heidi Van de Vijver : championne cycliste belge.

Alma -> Malala Yousafzai : militante pakistanaise prix Nobel de la paix.

Tomberg -> Greta Thunberg : figure emblématique de la lutte contre le réchauffement climatique.

Clémenceau -> Clémence Royer : philosophe féministe et scientifique, qui a notamment milité pour l’instruction des femmes.

Schuman -> Clara Schuman : une des rares femmes pianiste et compositrice célèbre au 19e siècle.

Parc -> Rosa Parks : militante pour les droits civiques qui a refusé de céder sa place dans un autobus.

Saint-Guidon -> Sainte-Gudule : patronne de Bruxelles, amie des plus démunis fêtée le 8 janvier.

Nouveaux arrêts et changements de noms

Au cours de l’année 2021, sept de ses arrêts seront baptisés ou rebaptisés avec des noms de femmes. En 2022 et 2023, 5 arrêts supplémentaires par an porteront des noms de femmes. Le 19 avril, une nouvelle ligne fera son apparition sur le réseau dans le cadre de la mise en service du Plan Directeur Bus. La nouvelle ligne 74 reliera Erasme à Uccle Calevoet. Son terminus à Erasme sera baptisé Clémence Everard, du nom de la première femme diplômée de médecine, chirurgie et obstétrique en Belgique. La ligne 74 passera également par l’arrêt Marie Curie, un arrêt qui existe déjà sur la ligne 810 de De Lijn.

Le 19 avril également, l’arrêt Parc qui dessert les lignes de bus 63, 65 et 66 sera rebaptisé Rosa Parks du nom de la militante pour les droits civiques dont le refus de céder sa place à un homme blanc dans un bus a conduit à l’abolition des lois ségrégationnistes aux Etats-Unis.

Le 1er septembre, la nouvelle ligne de bus 52 créée dans le cadre du plan bus reliera la Gare centrale à Forest National. Un de ses arrêts, situé rue de la Madeleine dans le centre-ville, sera baptisé Madeleine.

4 arrêts existants seront également rebaptisés le 1er septembre. L’arrêt Demunter, desservi par les lignes de bus 13 et 88, deviendra l’arrêt Audrey Hepburn, en hommage à la célèbre actrice, ambassadrice de l’Unicef, qui est née en Région bruxelloise. L’arrêt Ypres, desservi par le tram 51, sera rebaptisé Marguerite Duras, femme de lettres, dramaturge, scénariste et réalisatrice française, dont un square porte déjà le nom à Bruxelles. L’arrêt Stallaert, desservi par le bus 60, sera renommé Marie Depage, infirmière belge connue. Une rue située à Uccle porte déjà son nom. L’arrêt Outre-pont, desservi par les trams 62 et 63, sera rebaptisé Marie-Christine, du nom de l’archiduchesse de Hasbourg. Elle a également donné son nom à une artère commerçante située à Laeken.

La Stib privilégie des noms d’arrêts liés à l’environnement où ils sont situés, aux points de repères proches (noms de rues ou artères importantes, de squares, de quartiers, d’écoles, d’institutions etc.) et cela, afin que les voyageurs puissent s’y retrouver facilement. Ces critères ont également inspirés les nouveaux noms et changements de noms d’arrêts aujourd’hui, de même que des associations d’idées telles que celle retenue pour l’arrêt Rosa Parks.