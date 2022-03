Cinq épisodes percutants de quelques minutes. Cinq autres dans le pipe pour les prochaines semaines. Réalisée par Gwenaël Breës, Cédric Castus et Céline Serrad, la micro-série de documentaire "Don’t Look Down" se donne pour ambition d’examiner les dessous des cartes du métro 3. "Le" projet phare de la Région bruxelloise, qui va impliquer moult chantiers au cours de la prochaine décennie.

"On a voulu vulgariser les enjeux du métro 3 dans une forme pédagogique. Car ce projet ne soulève pas uniquement des enjeux techniques, mais aussi des questions sociétales, écologiques, économiques… Or il y a eu peu de débat public", commente Gwenaël Breës.

(...)